Трагическая гибель легендарного комбата "Луганска-1": прокуратура начала расследование теракта

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту подрыва на мине бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в результате чего погиб его командир Сергей Губанов.

Расследование ведется по части 3 статьи 258 (террористический акт, который привел к гибели людей) УК, сообщается на сайте прокуратуры.

Сергей Губанов

Следователи установили, что 20 мая около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи поселка Трехизбенка сдетонировала вражеская мина. От взрыва погиб командир батальона и трое полицейских получили ранения.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что полковник полиции Сергей Губанов погиб 20 мая в результате подрыва мины на пути боевой патрульной группы на Донбассе. Еще трое бойцов получили ранения.

44-летний Губанов пережил плен и пытки, а после освобождения продолжил работать в органах внутренних дел, где курировал добровольческие батальоны. В 2015 году его назначили командиром батальона "Луганск-1". Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

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