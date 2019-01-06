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''Томос — еще не конец'': экс-главарь ''ДНР'' предупредил о новой атаке ''русского мира''

4.3тЧитать материал на украинском

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что предоставление Томоса Украине станет толчком для "нового подвижничества".

"Когда говорят, что Томос – поражение русского мира, – я с этим не соглашаюсь. Когда вас взяли в плен и бьют сапогами – что причина, а что следствие? Томос – это еще не конец", – написал экс-главарь "ДНР" в Telegram-канале.

По его словам, власти в Украине, "размахивая Томосом", якобы начнут душить православие в стране. Поэтому Ходаковский ждет разлада в Украине и восстания "духовенства".

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"Не жду, что что-то там вспыхнет – не вспыхнет. Но если украинское православное духовенство не дрогнет, а паство не отвернется от своих поводырей – именно в Украине начнется новое подвижничество. Донбасс станет символом воли, а украинское православие станет символом духа", – размечтался террорист.

Он добавил, что в таком случае поблагодарит патриарха Варфоломея за Томос, потому что "церковь давно в нем нуждалась, чтобы стало меньше тех, кто примкнул к ней по легкомыслию".

"Когда мы надеваем крест на шею – мы надеваем не украшение, а символ соразделения крестного пути", – заключил террорист.

''Томос — еще не конец'': экс-главарь ''ДНР'' предупредил о новой атаке ''русского мира''

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в Стамбуле вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр ХодаковскийПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
Томос
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! россия проиграла войну в Украине-эксперты! Россия банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее -эксперты
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Так ему же зась в дырляндию...Если мне память не изменяет- этого гварика перед "выборами"кацапы не пустили на территорию Украины, что бы он не"баллотировался".Пусть сходит в "Ветерок" кофейку шмякнет, ну или, на худой конец на лифте погоняет))))
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