''Томос — еще не конец'': экс-главарь ''ДНР'' предупредил о новой атаке ''русского мира''

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что предоставление Томоса Украине станет толчком для "нового подвижничества".

"Когда говорят, что Томос – поражение русского мира, – я с этим не соглашаюсь. Когда вас взяли в плен и бьют сапогами – что причина, а что следствие? Томос – это еще не конец", – написал экс-главарь "ДНР" в Telegram-канале.

По его словам, власти в Украине, "размахивая Томосом", якобы начнут душить православие в стране. Поэтому Ходаковский ждет разлада в Украине и восстания "духовенства".

"Не жду, что что-то там вспыхнет – не вспыхнет. Но если украинское православное духовенство не дрогнет, а паство не отвернется от своих поводырей – именно в Украине начнется новое подвижничество. Донбасс станет символом воли, а украинское православие станет символом духа", – размечтался террорист.

Он добавил, что в таком случае поблагодарит патриарха Варфоломея за Томос, потому что "церковь давно в нем нуждалась, чтобы стало меньше тех, кто примкнул к ней по легкомыслию".

"Когда мы надеваем крест на шею – мы надеваем не украшение, а символ соразделения крестного пути", – заключил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в Стамбуле вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии.