Тимошенко: результат выборов – это протоколы с мокрыми печатями

Судьба второго места президентских выборов будет оставаться неопределенной до подсчета протоколов с мокрыми печатями.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время первой пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба партии.

Так, команда лидера "Батьківщини" провела всеобъемлющий экзит-пол, чтобы знать реальную картину.

В итоге, первое место – у Владимира Зеленского (27%), на втором – Юлия Тимошенко (20,9), третье – у Порошенко (17,5%).

Юлия Тимошенко убеждена, что полагаться в стране без демократии, настоящей социологии с миллиардными ресурсами, которые выложены на подкуп избирателей, возможно только на протоколы участковых и окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями и оригинальными подписями.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

"Я утверждаю, что наша команда проводит параллельный подсчет голосов, мы начнем объявлять с 24:00. Это значит, что мы будем получать копии протоколов в электронной форме с каждого участка. Мы рассчитываем до конца завтрашнего дня собрать оригинальные протоколы с мокрыми печатями и подписями и предъявить их обществу", – сообщила она.

У команды Юлии Тимошенко достаточно наблюдателей на участках и в окружных избирательных комиссиях, чтобы защитить результаты выборов. Именно поэтому лидер "Батьківщини" призвала общество не воспринимать социологию, которая называется экзит-пол, как истину в последней инстанции, "это манипулятивная вещь".

Она также обратилась к украинцам и поблагодарила всех, кто пришел и проголосовал на выборах.

"Это означает, что в Украины есть надежды на перемены, на то, что мафия от власти отойдет и в стране начнется настоящее возрождение", – уверена политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко рассказала о мотивах своего президентства.

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