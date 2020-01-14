Попали в жилые дома: террористы устроили на Донбассе кровавый обстрел

Российские террористы устроили на Донбассе жестокую провокацию. Они обстреляли позиции Объединенных сил и дома мирных граждан, попытавшись обвинить в этом украинских защитников.

О циничном преступлении оккупантов стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства.

Обстрел террористов "Буквы"

"10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в Алчевске 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил. При этом оккупанты попали в район жилых домов населенного пункта Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранениям, в том числе тяжелым, подверглись гражданские лица", – говорится в сообщении Минобороны.

Для того, чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, российские оккупанты прибегли к распространению фейковой информации через местные и российские пропагандистские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января трое украинских военнослужащих серьезно пострадали из-за взрыва вражеского беспилотника. Так, один воин получил множественные осколочные ранения и еще двое – акубаротравмы (контузию).

А 21 декабря террористы "ЛНР" обстреляли Золотое-4, в районе которого ранее прошло разведение войск. В результате обстрела были повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.

Напомним,18 декабря российский снайпер убил мирного жителя Марьинки.

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