Попали в жилые дома: террористы устроили на Донбассе кровавый обстрел

Российские террористы устроили на Донбассе жестокую провокацию. Они обстреляли позиции Объединенных сил и дома мирных граждан, попытавшись обвинить в этом украинских защитников.
О циничном преступлении оккупантов стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обстрел террористов
"Буквы"
"10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в Алчевске 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил. При этом оккупанты попали в район жилых домов населенного пункта Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранениям, в том числе тяжелым, подверглись гражданские лица", – говорится в сообщении Минобороны.
Для того, чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, российские оккупанты прибегли к распространению фейковой информации через местные и российские пропагандистские СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 января трое украинских военнослужащих серьезно пострадали из-за взрыва вражеского беспилотника. Так, один воин получил множественные осколочные ранения и еще двое – акубаротравмы (контузию).
А 21 декабря террористы "ЛНР" обстреляли Золотое-4, в районе которого ранее прошло разведение войск. В результате обстрела были повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.
Напомним,18 декабря российский снайпер убил мирного жителя Марьинки.
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