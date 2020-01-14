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14 января • обновлено в 18:06
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Попали в жилые дома: террористы устроили на Донбассе кровавый обстрел

1.4т
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Российские террористы устроили на Донбассе жестокую провокацию. Они обстреляли позиции Объединенных сил и дома мирных граждан, попытавшись обвинить в этом украинских защитников.

О циничном преступлении оккупантов стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства.

Обстрел террористов

Обстрел террористов

"Буквы"

"10 января артиллерийское подразделение дислоцированной в Алчевске 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК совершило провокационный обстрел позиций Объединенных сил. При этом оккупанты попали в район жилых домов населенного пункта Голубовка на временно оккупированной территории в Луганской области, в результате чего ранениям, в том числе тяжелым, подверглись гражданские лица", – говорится в сообщении Минобороны.

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Для того, чтобы скрыть свои преступные действия и переложить ответственность за обстрел на подразделения Объединенных сил, российские оккупанты прибегли к распространению фейковой информации через местные и российские пропагандистские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Главное управление разведки
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"При этом оккупанты попали в район жилых домов ..." погибли спящие и пьяные воины - защитники Европы ...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Опять сами себя обстреляли?
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