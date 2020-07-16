Российские наемники на Донбассе применили против ВСУ запрещенные международными конвенциями противопехотные мины ПОМ-2.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что террористы 15 июля обстреляли жилые дома поселка Новолуганское, Донецкой области.

"Враг применил РПГ-7, граната которого заменено на мину ПОМ-2. Отмечается, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации… Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая", – говорится в сообщении.

Российская мина ПОМ-2 Штаб ООС

В штабе подчеркнули, что российские оккупанты сознательно нарушают нормы гуманитарного права, что говорит о их заинтересованности в дальнейшем обострении вооруженного конфликта.

"Данные факты очередного тяжкого преступления наглядно показывают на причастность РФ к систематическим поставкам данного типа мин на неподконтрольную Украины территорию, с целью дальнейшего их применения оккупантами по жилым районам Донбасса", – указано в сводке.

Служба безопасности Украины добавила, что по факту применения боевиками запрещенной российской мины начато расследование.

"Следователи СБУ расследуют факт использования участниками незаконных вооруженных формирований на Луганщине неконтактного взрывного устройства НВУ-П "Охота ". Это мина российского производства, а ее применение запрещено Оттавской конвенцией 1997 года", – сообщили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что взрывчатку обнаружили вблизи поселка Новотошковка Попаснянского района составляло потенциальную угрозу для местных жителей.

Взрывное устройство террористов СБУ

Взрывное устройство российского производства СБУ

Мина СБУ

Российская мина ПОМ-2 Штаб ООС

Российская мина ПОМ-2 Штаб ООС

Террористы "спалили" на Донбассе запрещенные российские мины. Фотофакт

Террористы "спалили" на Донбассе запрещенные российские мины. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.