Террористы ранили мирную жительницу на Донбассе

Поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта нагло обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

В частности, 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Об этом сообщил штаб Объединенных сил на странице в Facebook, подчеркнув, что оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что пожилую женщину сразу доставили в городскую больницу Авдеевки и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, и угрозы ее жизни нет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

"Своими действиями оккупанты не раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей", – отмечается в сообщении ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 марта, стало известно о смерти воина-десантника ВСУ Андрея Мельника, который прошел бои за Донецкий аэропорт.

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