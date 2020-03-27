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27 марта • обновлено в 21:29
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Террористы ранили мирную жительницу на Донбассе

1.3т
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Поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта нагло обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

В частности, 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Об этом сообщил штаб Объединенных сил на странице в Facebook, подчеркнув, что оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что пожилую женщину сразу доставили в городскую больницу Авдеевки и оказали квалифицированную помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, и угрозы ее жизни нет.

Террористы ранили мирную жительницу на Донбассе

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются.

"Своими действиями оккупанты не раз пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных Международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей", – отмечается в сообщении ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 марта, стало известно о смерти воина-десантника ВСУ Андрея Мельника, который прошел бои за Донецкий аэропорт.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются". Какие обстоятельства то? Если принять вашу версию что пуля от ополченцев прилетела то какие обстоятельства может выяснить группа? Хотя думается что на самом деле воины священного унитаза (понравилось мне определение Крис Стефановой) пошли в село за самогоном, а когда им отказались давать то прострелили ногу женщине.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
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