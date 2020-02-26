"Нех*й шастать!" Волонтер сообщил о сокрушительном ударе по террористам Путина

На войне за независимость Украины на Донбассе 26 февраля были ликвидированы двое террористов "Л/ДНР".

Как сообщил волонтер Роман Доник в Telegram, в районе поселка Крымское Луганской области "произошло ДТП".

"Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо нех*й шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит", – рассказал он.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ разгромили позицию российских оккупационных войск. Момент мощного удара попал на видео.

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