Террористы Путина ночью напали на ВСУ на Донбассе: детали боев

В полночь среды, 8 апреля, российские оккупационные войска на Донбассе из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ возле села Павлополь – с направления оккупированного Набережного противник выпустил 20 мин.

А под утро открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. К счастью, в результате никто из украинских воинов не пострадал, зато наши защитники в ответ применяли штатное вооружение и подавили вражескую огневую активность, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Прошлые сутки тоже прошли без потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил. В то же время по данным разведки, 7 апреля наши подразделения ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

Война на Донбассе

Отмечается, что на протяжении прошлых суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг совершил с помощью беспилотного летательного аппарата.

Так, шесть нарушений режима "Тишина" 7 апреля было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи Каменки – восемь мин калибра 82 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки и Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки И вооруженные формирования Российской Федерации осуществили четыре обстрела:

по окрестностям Новотошковского и Новозвановки – из минометов калибра 120 мм – всего 9 мин;

у Новоалександровки – четыре мины калибра 82 мм, а также вблизи Попасной – пять мин этого же калибра, огонь оккупанты вели с позиций вблизи оккупированного села Калиново-Борщеватое.

Ситуация на Донбассе 7 апреля mediarnbo.org

"Все огневые провокации, на которые решились оккупационные войска, были качественно и своевременно прекращены нашими подразделениями. В итоге противник был вынужден вернуться к соблюдению режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские террористы "ДНР" обстреляли автомобиль журналистов телеканала "Украина". Атака произошла 7 апреля в Донецкой области.

Военнослужащие Объединенных сил мощно отразили дерзкую атаку российских наемников на Донбассе 7 апреля. Почувствовав на себе результаты ответа украинских защитников, оккупанты немедленно прекращали любую активность.

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