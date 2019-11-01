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1 ноября • обновлено в 22:07
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"Бобры погрызли, дятлы подолбили?" Террористы обстреляли Золотое перед отводом войск: видеофакт

1.5т Читать материал на украинском

В сети показали видео с места обстрелов населенного пункта Золотое-4 на Донбассе, которые были осуществлены террористами "Л/ДНР" перед окончанием зеркального разведения войск.

Ролик опубликовал на YouTube-канале "Последний блокпост – Нет капитуляции" ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно позицию, которую оставили бойцы ООС. Доброволец показал повреждения на деревьях, которые были нанесены, по всей вероятности, осколками снарядов. Также были разрушены дома гражданского населения.

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Террористы обстреляли Золотое перед отводом войск

Террористы обстреляли Золотое перед отводом войск

В ОБСЕ, по словам Тамарина, обстрелы проигнорировали. По словам местных жителей, в международной организации считают, что это сделали не террористы, а "погрызли бобры и подолбили дятлы".

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс разведения войск Украина и "ЛНР" у н.п. Золотое начали 29 октября. 1 ноября в ООС заявили об окончании процесса, "народная милиция" самопровозглашенной "республики" также подтвердила, что отвод сил завершен.

В украинском штабе заявили о новых обстрелах, которые повлияют на дату следующего разведения – в Петровском.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Перов Василий
Перов Василий
Я же сразу сказал.. Пока вы в головы себе не будете стрелять никто не поверит что шахтеры рогулей отстреливают... Так что делайте нормальные ролики.. Десяток тупых сельских рогулей пустите в разнос и тогда- может быть поверю..
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