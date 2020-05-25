Террористы на Донбассе устроили минометный обстрел и получили отпор от ВСУ

С начала текущих суток, 25 мая, российские террористы на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, но, к счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, оккупанты применили минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения.

Однако Объединенные силы дали захватчикам решительный ответ. Поэтому, почувствовав на себе действие дежурных огневых средств ВСУ, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

Война на Донбассе "Главком"

Впрочем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник успел проявить такую враждебную активность:

выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

Рядом с Марьинкой враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя в утренние часы агрессор по разным направлениям совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеские обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку Богдановки.

Из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.

Ситуация в зоне ООС Сайт Минобороны Украины

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил, захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", – отметили защитники, уточнив, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 мая вооруженные формирования РФ 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. К счастью, ни один украинский защитник не пострадал в результате таких действий врага.

Зато в ответ на атаку воины ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

Также в сети появилось видео уничтожения позиции российских террористов "ДНР" на Донбассе ВСУ. С нее враг вел постоянные обстрелы.

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