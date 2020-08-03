Террористы на Донбассе пытались сорвать перемирие: зафиксированы провокационные обстрелы

Российские террористы на Донбассе 3 августа пытались сорвать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня и осуществили два обстрела позиций защитников Украины.

Впрочем, как сообщается на странице штаба ООС, воинам ВСУ удалось удержать контроль над ситуацией и не допустить потерь в своих рядах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первое нарушение режима тишины оккупантами было зафиксировано утром: они открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета у Пивденного. А в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия были слышны неподалеку Марьинки.

На всех остальных участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали. Среди личного состава украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

"В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркивают, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников. Если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни наших военнослужащих или угроза захвата территории, то украинские воины готовы давать адекватный ответ действиям противника", – заверили в штабе ООС и напомнили, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа оккупанты также осуществили два провокационных обстрела позиций Объединенных сил вблизи Пивденного и Красногоровки. Воины ВСУ не ответили на обстрелы и удержали контроль над ситуацией. Потерь и ранений в рядах защитников Украины за прошедшие сутки зафиксировано не было.