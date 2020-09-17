Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 сентября, террористы "Л/ДНР" дважды нарушили условия перемирия, открыв огонь в сторону позиций ВСУ из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщается в сводке пресс-службы штаба ООС в Facebook, провокации были зафиксированы вблизи Катериновки и Водяного.

Впрочем поскольку выстрелы со стороны противника не представляли угрозы нашим защитникам, украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны, соблюдая договоренности, вступившие в силу 27 июля продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – заверили в штабе ООС.

В начале текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта также наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые действия противника", – добавили защитники.

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