Террористы "ЛНР" накрыли ОС минами и получили "ответку"

Российские террористы "ЛНР" устроили массированные минометные обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе и получили ответ украинских защитников.
Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, оккупанты пошли на провокацию под Новотошковским и Кондрашовкой Новой на Луганщине. Так, они открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметров.
Минометный обстрел
"112 Украина"
"Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.
Также в штабе ООС подчеркнули, что предпринятые действия оккупационных войск свидетельствуют о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 января вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
Одним из них оказался командир отделения ВСУ Антон Хоба с Сумщины. Герой находился на передовой с 2015 года.
Второй погибший – солдат 28-й ОМБр ВСУ Евгений Щуренко из Одесской области. Он не дожил до 42-летия всего один день.
Также стало известно, что 25 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ Михаил Ошурко из Ривненской области.
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