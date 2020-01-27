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27 января • обновлено в 18:14
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Террористы "ЛНР" накрыли ОС минами и получили "ответку"

1.5т
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Российские террористы "ЛНР" устроили массированные минометные обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе и получили ответ украинских защитников.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, оккупанты пошли на провокацию под Новотошковским и Кондрашовкой Новой на Луганщине. Так, они открыли огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

Минометный обстрел

Минометный обстрел

"112 Украина"

"Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются", – сказано в сводке.

Также в штабе ООС подчеркнули, что предпринятые действия оккупационных войск свидетельствуют о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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