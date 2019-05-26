Террористы "Л/ДНР" устроили провокации на Донбассе: ВСУ дали адекватный ответ

На Донбассе террористы "Л/ДНР" в субботу, 25 мая, шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Как сказано в сообщении штаба Объединенных сил в Facebook, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также обстрелы бойцов ВСУ осуществляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что все случаи нарушений противником режима тишины зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Здесь боевики обстреляли позиции Объединенных сил:

вблизи поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза у населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая одного оккупанта были ранены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 26 мая, террористы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстреляли позиции украинских военов близ села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала суток, 24 мая, террористы на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

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