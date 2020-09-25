Террористы 'Л/ДНР' атаковали позиции ВСУ из гранатомета – штаб ООС

За минувшие сутки, 24 сентября, в зоне проведения ООС на Донбассе российские оккупанты один раз нарушили перемирие, проведя обстрел позиций ВСУ.

Как сообщает пресс-центр штаба, враг выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций вблизи Каменки.

"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток, 25 сентября, противник обстрелов не проводил и никаких нарушений со стороны российско-оккупационных войск не выявлено.

Напомним, что ранее войска России на Донбассе трижды нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российско-оккупационные войска проводили минирование мирной территории.