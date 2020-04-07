Террористы из гранатомета ударили по Марьинке: ранена женщина. Фото

Вооруженные формирования России 7 апреля нанесли удар по окраинам Марьинки Донецкой области, в результате чего ранение получила местная жительница.

Обстрел велся из гранатомета, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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Женщина получила осколочное ранение в ногу. Ее оперативно доставили в больницу Курахово и предоставили медицинскую помощь.

Пострадавшая отказалась от госпитализации, состояние ее здоровья – удовлетворительное.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 7 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ДНР" обстреляли машину журналистов телеканала "Украина". Атака произошла 7 апреля в Донецкой области. по словам Александра Махова, боевики специально целились именно в автомобиль.

Также во вторник силы ООС отразили атаку российских наемников на Донбассе.

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