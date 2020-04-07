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7 апреля • обновлено в 13:58
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Террористы "ДНР" обстреляли машину украинских журналистов: все подробности

3.1т
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Российские террористы "ДНР" обстреляли машину журналистов телеканала "Украина". Атака произошла 7 апреля в Донецкой области.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Александр Махов, уточнив, что боевики специально целились именно в автомобиль.

"Ведь обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку от позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала" – рассказал корреспондент.

Террористы обстреляли авто журналистов

Террористы обстреляли авто журналистов

Facebook Александра Махова

Террористы обстреляли авто журналистов

Террористы обстреляли авто журналистов

Facebook Александра Махова

По его словам, снаряд разлетелся на несколько мелких осколков, один из них пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других попали в кузов.

"В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже. Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников", – пишет Махов.

Террористы обстреляли авто журналистов

Террористы обстреляли авто журналистов

Facebook Александра Махова

Террористы обстреляли авто журналистов

Террористы обстреляли авто журналистов

Facebook Александра Махова

Как сообщал OBOZREVATEL,1 апреля российские террористы на Донбассе накрыли минометным огнем позиции Объединенных сил и жилой сектор поселка Новотошковское на Луганщине. При обстреле, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако мина 120-го калибра разорвалась буквально в нескольких метрах от многоэтажки.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДНР
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Шта? В метре от автомобиля и всего одна дырка в стекле, а вся дверь целехонькая? У них по моему мыслительные спoсo6ности окoнчательно перешли в спиннoй мo3г.
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Прям как под заказ.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
на украине нет журналыстов
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