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Террористы атаковали пограничников близ Мариуполя

2.2тЧитать новость на украинском

В Донецкой области террористы обстреляли противотанковой управляемой ракетой пограничный наряд из состава Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, личный состав и техника пограничников повреждений не получили.

"20 июля от одного из пограничных нарядов из состава объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы "Сартана" поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что военные сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья личного состава и гражданского населения и организовали наблюдение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ уничтожили группировку террористов на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Государственная пограничная служба Украины
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