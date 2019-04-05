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Террорист-снайпер обстрелял КПП на Донбассе: ранен пограничник

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Вражеский снайпер 5 апреля обстрелял контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка", ранен украинский пограничник.

Как говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook, военнослужащего эвакуировали в военный госпиталь.

Командующий объединенных сил Сергей Наев ввел режим "красный", КПВВ временно не работает.

"В 14:00 вражеский снайпер совершил обстрел блокпоста первого оборонительного рубежа перед контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Вследствие выстрела старший лейтенант Государственной пограничной службы Украины Алексей Коневега получил ранение в ногу", - говорится в сообщении.

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