Тела извлекали спасатели: под Ривне произошло жуткое ДТП

В Ривненской области произошла масштабная авария с участием автомобилей Opel и BMW. Жертвами происшествия стали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

ДТП случилось 13 января недалеко от села Новая Украинка. По предварительной информации водитель Opel выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с BMW.

Схема ДТП

Место происшествия Гугл. Карты

Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металла, после чего их раскидало в разные стороны.

ДТП ГСЧС Ривненской области

ДТП ГСЧС Ривненской области

ДТП ГСЧС Ривненской области

ДТП ГСЧС Ривненской области

В результате погибли два пассажира BMW. Чтобы извлечь тела, понадобилась помощь спасателей. Также пострадал водитель Opel, медики диагностировали у него перелом ноги; предварительно в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Причину происшествия установит следствие.

Также расскажем о других серьезных авариях, случившихся в Украине 13 января.

В Берегово Закарпатской области 44-летний водитель Audi сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Место происшествия Гугл. Карты

ДТП Мукачево.net

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, проводится расследование.

Едва не обернулось трагедией очередное ДТП на Закарпатье, в городе Мукачево. Возле стационарного поста полиции лоб в лоб столкнулись автомобили Peugeot и Skoda Octavia. В итоге травмы получил младенец, который находился в салоне одного из авто. Состояние ребенка на данный момент не известно.

ДТП с младенцем Мукачево.net

Ранее сообщалось про смертельную аварию с автобусом под Луцком.

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