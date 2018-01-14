Тела извлекали спасатели: под Ривне произошло жуткое ДТП

В Ривненской области произошла масштабная авария с участием автомобилей Opel и BMW. Жертвами происшествия стали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
ДТП случилось 13 января недалеко от села Новая Украинка. По предварительной информации водитель Opel выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с BMW.
Схема ДТП
Место происшествия
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Удар был такой силы, что автомобили превратились в груду металла, после чего их раскидало в разные стороны.
ДТП
ГСЧС Ривненской области
ДТП
ГСЧС Ривненской области
ДТП
ГСЧС Ривненской области
ДТП
ГСЧС Ривненской области
В результате погибли два пассажира BMW. Чтобы извлечь тела, понадобилась помощь спасателей. Также пострадал водитель Opel, медики диагностировали у него перелом ноги; предварительно в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Причину происшествия установит следствие.
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Место происшествия
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ДТП
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