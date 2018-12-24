Таз раздроблен на куски: в поезде "Укрзалізниці" на женщину рухнула полка с пассажиркой

В поезде № 357К сообщением Киев — Рахов в одном из купе на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой.

На нижнем месте находилась 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова. Она получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице, сообщила ее дочь Светлана Полякова, передают "Факты".

"Мама ехала вместе со своими знакомыми (всего их было 18 человек, все жители Миргорода) на отдых в Карпаты. Они каждый год ездят туда почти одним и тем же составом. Женщина с верхней полки отдыхала на своем месте до этого инцидента два часа. И вдруг полка под ней оборвалась", - рассказала она.

"У мамы таз раздробился на куски. Ее срочно доставили в Тернопольскую областную больницу, где врачи провели сложную операцию. Сколько их еще будет впереди, неизвестно. Наша родня в отчаянии. Не знаем, удастся ли получить компенсацию. 23 декабря я и свидетели этого происшествия звонили в страховую компанию "Арсенал" и в "Укрзалізницю". В "Арсенале" ответили, что жалобе присвоен номер", - добавила Светлана.

Надежда Полякова "Факты"

Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, подписанный начальником поезда и проводником, в котором говорится: все было исправно, а на женщину упала одна пассажирка (без полки).

Заместитель начальника департамента ПАТ "Укрзалізниця" Александр Красноштан пообещал Светлане Поляковой помочь с получением страховой компенсации, но при этом сообщил, что "после инцидента полка была проверена комиссией — она была и остается в исправном состоянии".

"Неисправностей кронштейнов и держателей не выявлено. Такой случай мог произойти из-за неосторожности пассажира¸ который на ней находился (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что поездная бригада действовала правильно, все документы оформила надлежащим образом", - отметил он.

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