Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с французской стороной, которое позволит закупить 55 вертолетов Airbus Helicopters. Техника попадет не только в Нацполицию (как думают многие), а будет распределена между всеми подразделениями системы МВД: спасателями, пограничниками, нацгвардейцами и полицейскими. Сумма контракта немалая - 555 млн. евро, но с достаточно привлекательными условиями: кредитная линия под 4,25% годовых от Госказначейства Франции и французских банков.

Линейка поставляемых вертолетов включает в себя три модели. Это 11-тонный H225 с длительностью полета более 5 час. 30 мин. (!), Н145, массой 3-4 тонны (в зависимости от комплектации), созданный для патрулирования, наблюдения, спасательных операций, а также более легкий Н125, который может использоваться под аналогичные задачи.

Критика, которая раздается в адрес МВД в связи с этой покупкой, в основном, обусловлена ее многомиллионной суммой. Ведь имея финансирование можно развернуть собственную программу обновления вертолетного флота. Я - сторонник развития отечественного ОПК, но реалии таковы, что на сегодняшний день у нас нет отечественной техники подобного уровня, и в ближайшее время вряд ли она появится.

К сожалению, даже готовые программы модернизации боевых Ми-24, которые очень нужны военным, выполняются вяло. А до машин для нужд правоохранительных органов руки не доходят совсем. Несколько Ми-8, даже их модернизированные версии, это не то, что необходимо спасателям или полицейским.

Новости Получит ли отечественный футбол антикоррупционную прививку

Каков выход? Начинать совместные проекты с зарубежными партнерами, привлекая к работе с нашей стороны ведущего производителя вертолетных двигателей - запорожскую "Мотор-Сич". Долгие годы предприятие было ориентированно на рынок РФ, а теперь переживает не лучшие времена. Несмотря на это весной "Мотор Сич" презентовала модернизированную версию Ми-2 - многоцелевой вертолет МСБ-2 - "Надія". Последний, кстати, тоже может быть гражданской, полицейской или военной модификации, использоваться для патрулирования и наблюдения теми же пограничниками.

Новости Это действительно грозное оружие с единственным недостатком

Его ТТХ и далеки от характеристик машин, производства Airbus. Но это не значит, что мы должны бесконечно кормить иностранных производителей. Просто сегодняшняя ситуация такова, что покупка – это быстрое решение вопроса, однако не использовать параллельно с закупками за рубежом собственный потенциал в вертолетной отрасли просто недопустимо. При стабильных вложениях и взаимовыгодной кооперации с иностранными партнерами реальных результатов можно ожидать уже через 4-5 лет. Долго? Нет! Для этой сферы - быстро. Как раз потому, что у нас уже есть заделы. А если этим не заниматься, то через те же 5-10 лет очередные сотни миллионов евро в очередной раз уйдут в бюджет другой страны.