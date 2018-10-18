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Осман Пашаев
Осман Пашаев
Украинский и крымскотатарский журналист Все статьи автора

Таинственное исчезновение журналиста: новые подробности

4.3т

Турецкая газета "Yeni Şafak" (Ени Шафак) утверждает, что располагает аудиозаписью, доказывающей убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории генерального консульства саудовской Аравии в Стамбуле.

2 октября Хашогги пришел в консульство для оформления документов. Это был повторный визит, который назначили ему за неделю до дня исчезновения.

В тот же день 2 октября из Аравии двумя бортами в Стамбул прилетело 15 человек, которые пробыли в Турции три часа и вернулись назад.

На аудиозаписи, по утверждению газеты, слышно, как генконсул Мохаммед Утейби просит завершить расправу в другом месте "Вы накличете беду на мою голову" - жалуется Утейби. На что получает угрозу - "хочешь жить - заткнись"

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Джамалю Хашогги сначала отрезали пальцы, а потом голову. Расчленение живого человека длилось 7 минут. Совершал его глава учреждения судебно-медицинской экспертизы Саудовской Аравии Мохаммед аль Тубайги. Остальным участникам убийства он якобы предлагал включить музыку во время расчленения. Генконсулу посоветовал держать язык за зубами и после возвращения в Саудовскую Аравию.

Турецкие спецслужбы установили личности как минимум пяти из 15 участников "команды казни". Все они приближенные принца Мохаммеда бен Сальмана, который фактически руководит королевством от имени отца.

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Автор
Осман ПашаевОсман Пашаев
Место
Турция
Объект
убийство
Источник
Источник:facebook Османа Пашаева
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Интересно свидомые поросята в ведут санкции против Саудовской Аравии или промолчат , ведь они за демократию и за права человека во вселенной .
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bel serg
bel serg
Рысин Алексей, крыса свинаруская что-то прогавкала.
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