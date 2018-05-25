Связи и дерибан земли: что известно об убийце депутата в Черкассах

Застреливший депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру, Николай Гончар в 2016 году получил землю в этом же городе и был приближенным к мэру.

К такому выводу пришел OBOZREVATEL, проанализировал публикации в СМИ, обнародованные ранее.

Так, черкасское издание "Крапива" еще в январе 2017 года упоминало имя Николая Гончара в статье о дележке земельных участков.

Убитый Сергей Гура 112 Украина

Журналисты выяснили его связь с теткой заммэра Черкасс Романа Буданцева - Татьяной Тебякиной. Она хорошо заметна при исследовании того, как коммунальные участки плавно перешли в частную собственность, отмечает издание.

Далее без изменений приводим отрывок из публикации, в котором упоминается имя Гончара:

"Стоит добавить, что оба земельные участки ныне находятся в собственности гражданки Тебякинои Т.И. и отдельно друг от друга. Один из них, который был приобретена путем покупки (участок Критевич В.А.), находится рядом с двумя участками брата городского головы. На фото красным обозначено участки, находящихся в собственности гражданки Тебякинои Т.И. Зеленым обозначен участок, который находится в собственности Гончара Н. Н.

Еще один земельный участок, который получил Дымченко Сергей Викторович по кадастровому номеру 7110136700: 02: 014: 0053, также очень быстро перекочевал по договору купли-продажи гражданину Гончару Николаю Николаевичу, договор составлен 14 декабря 2016".

Таким образом, напрашывается вывод, что Гончар имел тесные связи с мэрией и активно участвовал в дележке земли на Черкасщине.

В то же время "Главком" пишет, что Гончар и вовсе был бывшим охранником убитого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру.

По свидетельству охранника Владимира, Николай Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.