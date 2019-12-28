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28 декабря • обновлено в 13:10
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Суд над беркутовцами в Киеве: Рябошапка сменил всех прокуроров

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Во время судебного процесса над экс-беркутовцами, подозреваемыми в расстреле Небесной Сотни, стало известно, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в рамках резонансного дела.

Так, на заседании в Киевском апелляционном суде стало известно, что Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов больше не могут испольнять свои обязанности в рамках этого производства.

Симонов отметил, что о постановлении про замену узнал только 29 декабря, а Донской попросил прощения у стороны потерпевших и суда. "Перед тем, как покинуть зал, мы бы хотели извиниться перед потерпевшими и судом за эту ситуацию и сказать, что нам за все это очень-очень стыдно. Спасибо", – сказал он.

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Суд над беркутовцами

Суд над беркутовцами

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Небесная Сотня Обмен пленными
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Беркут
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филя филя
филя филя
про замену узнал только 29 декабря. рябошапка отключи машину времени в генпрокуратуре. у тебя сотрудники используют ее в личных целях))
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Новости расследований

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