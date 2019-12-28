Суд над беркутовцами в Киеве: Рябошапка сменил всех прокуроров

Во время судебного процесса над экс-беркутовцами, подозреваемыми в расстреле Небесной Сотни, стало известно, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в рамках резонансного дела.
Так, на заседании в Киевском апелляционном суде стало известно, что Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов больше не могут испольнять свои обязанности в рамках этого производства.
Симонов отметил, что о постановлении про замену узнал только 29 декабря, а Донской попросил прощения у стороны потерпевших и суда. "Перед тем, как покинуть зал, мы бы хотели извиниться перед потерпевшими и судом за эту ситуацию и сказать, что нам за все это очень-очень стыдно. Спасибо", – сказал он.
Суд над беркутовцами
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
В обществе распространилась информация о том, что украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.
В частности, речь шла об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко. Перед этим последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
После этого общественная организация "Семья героев Небесной сотни" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить выдачи в рамках обмена пленными экс-беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 человек на Майдане в 2014 году.
На скандал отреагировал адвокат Валентин Рыбин и заявил, что Украина якобы вычеркнула из списка на обмен трех экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Небесная Сотня" на OBOZREVATEL.