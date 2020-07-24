Суд арестовал возможного сообщника луцкого террориста: назначен залог

В пятницу, 24 июля, в Харькове взяли под стражу Дмитрия Михайленко, который может быть сообщником луцкого террориста Максима Кривоша.

Мужчину арестовали до 18 сентября с правом внести залог в сумме 175 760 гривен, сообщает "Интерфакс-Украина". На решение суда может быть подана апелляция.

Отмечается, что следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Следователь пояснил, что Михайленко отправил посылку Кривошу за несколько дней до захвата заложников в Луцке. К тому же граната, изъятая у Кривоша аналогична тем, что изъяли при обыске у Михайленко.

"Установлено, что Михайленко 17.07.2020 года в 9:39 через отделение "Новой почты" №38 в Харькове, отправил посылку в Луцк, а именно частному лицу Кривошу Максиму Степановичу... При задержании Кривоша, у него была обнаружена ручная граната наступательного действия РГД-5, аналогичная тем гранатам, которые были изъяты при обыске гражданина Михайленко", – сообщил Дорошенко.

При этом адвокат подсудимого утверждал, что в посылке были старинные монеты. Сам же Михайленко отрицал, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признал себя виновным в незаконном хранении. Еще он сказал, что не является пособником "луцкого террориста".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Максим Кривош имел сообщников в других городах, в частности Харькове.