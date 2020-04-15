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15 апреля • обновлено в 19:01
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Суд арестовал генерала СБУ, подозреваемого в работе на ФСБ

1.7т
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Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ РФ.

Соответствующая мера пресечения была избрана 15 апреля, сообщает Служба безопасности Украины.

Суд арестовал генерала СБУ, подозреваемого в работе на ФСБ

СБУ

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова – содержание под стражей сроком 60 суток", – сказано в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что подозреваемому инкриминируется ч.1 ст.111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") УК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Валерий Шайтанов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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