Суд арестовал генерала СБУ, подозреваемого в работе на ФСБ

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ РФ.

Соответствующая мера пресечения была избрана 15 апреля, сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова – содержание под стражей сроком 60 суток", – сказано в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что подозреваемому инкриминируется ч.1 ст.111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") УК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ 14 апреля задержала генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова по подозрению госизмене и совершении терактов в Украине, в том числе подготовке убийства добровольца Адама Осмаева. Отмечается, что он был завербован Россией.

Позднее появилось видео задержания Валерия Шайтанова.

Офицеры рассказали, что Шайтанов по команде Москвы много лет выполнял очень своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".

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