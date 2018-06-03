Стрельба и "бомбы": на Одесщине проходят выборы в ОТГ

В Одесской области в отдельных районах в воскресенье, 3 июня, проходят выборы в объединенные территориальные громад.

С самого утра на избирательных участках не прекращаются неприятные инциденты.

В частности, в полицию поступило сообщение о минировании избирательных участков. Следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками провели проверку на четырех избирательных участках в Великомихайловском и Ширяевском районах. Взрывные устройства не обнаружены.

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Кроме того, в с. Цебриково вблизи избирательного участка стреляли из травматического оружия.

"Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие", - сообщили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Затем в с. Вишневое Великомихайловского района на территории избирательного участка был найден разбитый ртутный термометр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине шесть политических партий замечены в подкупе избирателей на выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ) 29 апреля.