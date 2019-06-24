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"Страйк!" ВСУ мощным ударом разбили позицию "Л/ДНР": видео

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Украинские военнослужащие разбили позицию российско-оккупационных войск на Донбассе.

Видео прицельного удара опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Говорят, что неизвестные дебоширы передали самое искреннее приветствие 9-му полку российско-оккупационных войск, прямым страйком во временную огневую позицию", - сказано в сообщении.

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Война за независимость: ВСУ отомстили разбушевавшимся на Донбассе террористам

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шо за хрень?
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2
1
леня зе
леня зе
;););) каска здохла,но дело ее живет
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