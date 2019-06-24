"Страйк!" ВСУ мощным ударом разбили позицию "Л/ДНР": видео

Украинские военнослужащие разбили позицию российско-оккупационных войск на Донбассе.
Видео прицельного удара опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
"Говорят, что неизвестные дебоширы передали самое искреннее приветствие 9-му полку российско-оккупационных войск, прямым страйком во временную огневую позицию", - сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе. Защитники Украины продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях.
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