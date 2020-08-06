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Стерненко смягчили меру пресечения: что решил суд

Дарья Дурова
Расследования
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Сергей Стерненко

Сергей Стерненко. Facebook-страница активиста

Меру пресечения Сергею Стерненко, обвиняемого в убийстве человека, продлили до 21 сентября.

Речь идет о ночном домашнем аресте с 21:00 до 6:00, сообщил подозреваемый на своем Telegram-канале.

Решение о смягчении меры пресечения принял Шевченковский районный суд Киева 6 августа.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКриминалсудубийствоСергей Стерненко
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