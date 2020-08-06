Стерненко смягчили меру пресечения: что решил суд

Сергей Стерненко. Facebook-страница активиста
Меру пресечения Сергею Стерненко, обвиняемого в убийстве человека, продлили до 21 сентября.
Речь идет о ночном домашнем аресте с 21:00 до 6:00, сообщил подозреваемый на своем Telegram-канале.
Решение о смягчении меры пресечения принял Шевченковский районный суд Киева 6 августа.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
15 июня суд отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Под зданием суда в тот день произошли столкновения, были задержаны несколько человек, но их потом отпустили.
Стерненко заявил, что это решение суда должно быть пересмотрено, поскольку так его "невозможно выполнить".
Адвокаты Сергея Стерненко подали апелляцию на решение суда о круглосуточном домашнем аресте.