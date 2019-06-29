"Стены вздрагивают": на Донбассе прогремела серия взрывов

На оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов и слышно стрельбу из тяжелого вооружения.

Об этом массово пишут в соцсети Twitter местные жители. Отмечается, что звуки стрельбы начались после 19 часов вечера 29 июня.

"Макеевка 20.01 ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно, летит в сторону АП и там ложится", "Макеевка, Опять Лесное. Три залпа из САУ", "Авдеевка 19-03 на ю-востоке пару раз миномёт огрызнулся. Взрывы в стороне позиций", "19.00 похоже с Лесного кладбища САУ бьет, наверное 2 единицы", "Донецк, 19.07 Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Песков, аэропорт", "Макеевка, 19:02 залпы, где-то в стороне с. Лесового", "Донецк, 19.05. На СЗ очень мощные бахи. Замес в р-не АП. Макеевка, Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают", - пишут в сети.

Война на Донбассе Фокус.ua

Макеевка 20.01

ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно,летит в сторону АП и там ложится. — hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 июня 2019 г.

Авдеевка 19-03 на ю-востоке пару раз миномёт огрызнулся. Взрывы в стороне позиций. — Летов Егор (@tiamat007) 29 июня 2019 г.

#Макіївка

Знову Лісне.

Три залпи з САУ. — Баба Тома +25% (@tatyana17112009) 29 июня 2019 г.

19.00 схоже з Лісного кладовища сау гатить, мать 2 одиниці . — Попіл. (@DonBender07) 29 июня 2019 г.

Донецк 19.07

Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Пески, аэропорт — hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 июня 2019 г.

#Макіївка 19:02 залпи, десь у боці с.Лісове — Vaska z Makiivki (@VasyaMakeevskiy) 29 июня 2019 г.

Донецк 19.05

На СЗ очень мощные бахи

Замес в р-не АП(



Макеевка Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают. — hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня на территории террористической "ДНР" обстреляли из минометов дом престарелых в городе Ясиноватая.

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