"Стены вздрагивают": на Донбассе прогремела серия взрывов

На оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов и слышно стрельбу из тяжелого вооружения.
Об этом массово пишут в соцсети Twitter местные жители. Отмечается, что звуки стрельбы начались после 19 часов вечера 29 июня.
"Макеевка 20.01 ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно, летит в сторону АП и там ложится", "Макеевка, Опять Лесное. Три залпа из САУ", "Авдеевка 19-03 на ю-востоке пару раз миномёт огрызнулся. Взрывы в стороне позиций", "19.00 похоже с Лесного кладбища САУ бьет, наверное 2 единицы", "Донецк, 19.07 Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Песков, аэропорт", "Макеевка, 19:02 залпы, где-то в стороне с. Лесового", "Донецк, 19.05. На СЗ очень мощные бахи. Замес в р-не АП. Макеевка, Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают", - пишут в сети.
Война на Донбассе
Фокус.ua
Макеевка 20.01— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 июня 2019 г.
ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно,летит в сторону АП и там ложится.
Авдеевка 19-03 на ю-востоке пару раз миномёт огрызнулся. Взрывы в стороне позиций.— Летов Егор (@tiamat007) 29 июня 2019 г.
#Макіївка— Баба Тома +25% (@tatyana17112009) 29 июня 2019 г.
Знову Лісне.
Три залпи з САУ.
19.00 схоже з Лісного кладовища сау гатить, мать 2 одиниці .— Попіл. (@DonBender07) 29 июня 2019 г.
Донецк 19.07— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 июня 2019 г.
Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Пески, аэропорт
#Макіївка 19:02 залпи, десь у боці с.Лісове— Vaska z Makiivki (@VasyaMakeevskiy) 29 июня 2019 г.
Донецк 19.05— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 29 июня 2019 г.
На СЗ очень мощные бахи
Замес в р-не АП(
Макеевка Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня на территории террористической "ДНР" обстреляли из минометов дом престарелых в городе Ясиноватая.
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