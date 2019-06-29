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"Стены вздрагивают": на Донбассе прогремела серия взрывов

3.4тЧитать материал на украинском

На оккупированной территории Донбасса прокатилась волна взрывов и слышно стрельбу из тяжелого вооружения.

Об этом массово пишут в соцсети Twitter местные жители. Отмечается, что звуки стрельбы начались после 19 часов вечера 29 июня.

"Макеевка 20.01 ФБ Залпы с Лесного кладбища, шлейф слышно, летит в сторону АП и там ложится", "Макеевка, Опять Лесное. Три залпа из САУ", "Авдеевка 19-03 на ю-востоке пару раз миномёт огрызнулся. Взрывы в стороне позиций", "19.00 похоже с Лесного кладбища САУ бьет, наверное 2 единицы", "Донецк, 19.07 Шахтерская пл. Загрохотало в стороне Песков, аэропорт", "Макеевка, 19:02 залпы, где-то в стороне с. Лесового", "Донецк, 19.05. На СЗ очень мощные бахи. Замес в р-не АП. Макеевка, Парные залпы тяжелого на западе, стены вздрагивают", - пишут в сети.

Война на Донбассе

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбассстрельбавзрыв
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