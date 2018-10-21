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Власть знает не все: ветеран АТО рассказал об убийствах и суицидах в армии

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Официальная статистика суицидов и убийств в Вооруженных силах Украины не отражает реальную картину и является заниженной.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, комментируя официальные данные о почти 900 небоевых потерях среди украинских военных с начала войны на Донбассе.

"Это та статистика, которую знает наша военная власть, но знает она не все. У побратимов есть возможность скрыть самоубийство или какой-то инцидент между своими..." – объяснил он.

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"Понимаете, когда человек честно воевал, а потом у него "клямка упала", или если человек сам не виноват, а у кого-то рядом "клямка упала", и человек из-за этого погиб... Вы понимаете, что тогда никаких выплат семье не предусматривается? Поэтому, на самом деле, статистика неполная. В ситуациях, когда у побратимов есть возможность, скрывают потерю и выдают за боевую, чтобы семья получала выплаты", - рассказал ветеран АТО.

По словам Дикого, "если по статистике 900, значит, реально считайте – 1000".

Отметим, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в 2014-2018 годах из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в Броварах под Киевом офицер покончил с собой прямо в воинской части. Военного нашли повешенным.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на Донбассе
Персона
Евгений Дикий
Место
Украина
Объекты
Вооруженные силы УкраиныармияАТОсамоубийство
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А неужели так уж надо сообщать эту информацию сейчас, во время войны? Дикий и есть дикий.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
С 2014 - 2017 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий. Об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил вчера в эфире телеканала ZIK. https://www.unian.net/war/2212834-neboevyie-poteri-armii-v-ato-s-2014-goda-sostavili-bolee-10-tyisyach-chelovek-matios.html Циферка 900 брехня.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чудеса...
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