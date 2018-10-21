Власть знает не все: ветеран АТО рассказал об убийствах и суицидах в армии

Официальная статистика суицидов и убийств в Вооруженных силах Украины не отражает реальную картину и является заниженной.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, комментируя официальные данные о почти 900 небоевых потерях среди украинских военных с начала войны на Донбассе.

"Это та статистика, которую знает наша военная власть, но знает она не все. У побратимов есть возможность скрыть самоубийство или какой-то инцидент между своими..." – объяснил он.

Новости На территории Минобороны в Киеве застрелился военнослужащий

"Понимаете, когда человек честно воевал, а потом у него "клямка упала", или если человек сам не виноват, а у кого-то рядом "клямка упала", и человек из-за этого погиб... Вы понимаете, что тогда никаких выплат семье не предусматривается? Поэтому, на самом деле, статистика неполная. В ситуациях, когда у побратимов есть возможность, скрывают потерю и выдают за боевую, чтобы семья получала выплаты", - рассказал ветеран АТО.

По словам Дикого, "если по статистике 900, значит, реально считайте – 1000".

Отметим, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в 2014-2018 годах из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в Броварах под Киевом офицер покончил с собой прямо в воинской части. Военного нашли повешенным.