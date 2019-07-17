Убийство ребенка копами под Киевом: выяснилось имя загадочного подозреваемого

Имя третьего подозреваемого в деле об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова – Дмитрий Кривошея.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По мнению следствия, Кривошея также принимал участие в стрельбе.

Кирилл Тлявов Facebook Татьяны Тлявовой

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком выстрелом в голову был ранен 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. Его доставили в местную больницу, затем перевезли в детскую нейрохирургию больницы №7. Не смотря на то, что врачи провели мальчику операцию, спасти жизнь ребенку не удалось. 4 июня Кирилл умер.

Как выяснило следствие, двое полицейских Владимир Петровец и Иван Приходько вместе с несовершеннолетним сыном Петровца и знакомым Кривошеей на даче в жилом районе Переяслав-Хмельницкого выпивали, а потом устроили стрельбу по мишеням. В результате пуля попала в ребенка, который играл неподалеку.

Приходько на суде Страна

Петровец на суде Страна

Петровец и Приходько были взяты под стражу и арестованы на 60 суток без права внесения залога. Теперь в ГБР заявили, что предъявлено подозрение третьему участнику стрельбы. Кстати, во время избрания меры пресечения Приходько, его защитник на суде говорил о том, что Кривошея также совершал выстрелы, но его почему-то под стражу не взяли.

По словам адвоката родных погибшего мальчика Александра Щербины, ранее Кривошея проходил свидетелем по этому делу, как и несовершеннолетний сын копа.

"Насколько я знаю, сына полицейского уже допрашивали, но подозрение ему не предъявлено. Хотя мы настаиваем на этом", – сказал OBOZREVATEL Щербина.

Дом, откуда стреляли (справа) Громадское

Второй адвокат семьи Кирилла Андрей Левковец отмечает, что сын копа участвовал в стрельбе в людном месте, поэтому ему должно быть предъявлено подозрение хотя бы в хулиганстве. "А уже кто сделал смертельный выстрел, установит следствие", – сказал нам Левковец.

Правоохранители до сих пор не отыскали оружие, из которого были сделаны выстрелы. Подозревается, что либо супруга Петровца, либо кто-то из его коллег помогли спрятать вещественное доказательство.

Кирилл (справа) с братом и мамой Facebook Татьяны Тлявовой

Также сразу после задержания Петровца и Приходько не были взяты разрешения на проведение экспертизы на алкоголь и на смывы с рук. ГБР заявило, что дело получили только через сутки после преступления. В МВД же утверждают, что материалы передали сразу же утром 1 июня, как только поняли, что подозреваемые – полицейские.

"В любом случае, местная полиция имела возможность утром обратиться в суд к дежурному судье и взять это разрешение, чтобы не тянуть расследование. Они посчитали, что там выходной и никого нет", – считает адвокат Щербина.

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