Убийство ребенка копами под Киевом: выяснилось имя загадочного подозреваемого

Имя третьего подозреваемого в деле об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова – Дмитрий Кривошея.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По мнению следствия, Кривошея также принимал участие в стрельбе.
Кирилл Тлявов
Facebook Татьяны Тлявовой
Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком выстрелом в голову был ранен 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. Его доставили в местную больницу, затем перевезли в детскую нейрохирургию больницы №7. Не смотря на то, что врачи провели мальчику операцию, спасти жизнь ребенку не удалось. 4 июня Кирилл умер.
Как выяснило следствие, двое полицейских Владимир Петровец и Иван Приходько вместе с несовершеннолетним сыном Петровца и знакомым Кривошеей на даче в жилом районе Переяслав-Хмельницкого выпивали, а потом устроили стрельбу по мишеням. В результате пуля попала в ребенка, который играл неподалеку.
Приходько на суде
Страна
Петровец на суде
Страна
Петровец и Приходько были взяты под стражу и арестованы на 60 суток без права внесения залога. Теперь в ГБР заявили, что предъявлено подозрение третьему участнику стрельбы. Кстати, во время избрания меры пресечения Приходько, его защитник на суде говорил о том, что Кривошея также совершал выстрелы, но его почему-то под стражу не взяли.
По словам адвоката родных погибшего мальчика Александра Щербины, ранее Кривошея проходил свидетелем по этому делу, как и несовершеннолетний сын копа.
"Насколько я знаю, сына полицейского уже допрашивали, но подозрение ему не предъявлено. Хотя мы настаиваем на этом", – сказал OBOZREVATEL Щербина.
Дом, откуда стреляли (справа)
Громадское
Второй адвокат семьи Кирилла Андрей Левковец отмечает, что сын копа участвовал в стрельбе в людном месте, поэтому ему должно быть предъявлено подозрение хотя бы в хулиганстве. "А уже кто сделал смертельный выстрел, установит следствие", – сказал нам Левковец.
Правоохранители до сих пор не отыскали оружие, из которого были сделаны выстрелы. Подозревается, что либо супруга Петровца, либо кто-то из его коллег помогли спрятать вещественное доказательство.
Кирилл (справа) с братом и мамой
Facebook Татьяны Тлявовой
Также сразу после задержания Петровца и Приходько не были взяты разрешения на проведение экспертизы на алкоголь и на смывы с рук. ГБР заявило, что дело получили только через сутки после преступления. В МВД же утверждают, что материалы передали сразу же утром 1 июня, как только поняли, что подозреваемые – полицейские.
"В любом случае, местная полиция имела возможность утром обратиться в суд к дежурному судье и взять это разрешение, чтобы не тянуть расследование. Они посчитали, что там выходной и никого нет", – считает адвокат Щербина.
Как писал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.