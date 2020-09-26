Стала известна хронология катастрофы самолета АН-26 под Харьковом
В 18:50 стартовал учебный полет по обучению курсантов штурманскому делу
По плану Ан-26 должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждый
За штурвалом находился инструктор, имевший налет около 800 часов
Сотрудники Службы безопасности Украины, Министерств внутренних дел и обороны провели поминутный разбор крушения самолета Ан-26 ВСУ в Чугуеве Харьковской области.
Как сообщает на официальном сайте СБУ, в 18:50 25 сентября стартовал учебный полет по обучению курсантов штурманскому делу. Его окончание планировалось в 22:50.
По информации замглавы МВД Антона Геращенко, за штурвалом находился пилот, майор Богдан Кишеня – инструктор, имевший налет около 800 часов. Курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом.
По плану Ан-26 должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждый. После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова.
В 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. При этом он был в целом спокоен и готовится сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.
Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром.
В 20:40 инструктор сказал диспетчеру, что готов к посадке.
В 20:43 прошел дальний привод.
В 20:45 самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся.
На данный момент "черные ящики" Ан-26 найдены, но пока не извлечены из обломков самолета.
Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В то же время Офис генпрокурора заявил о 25 жертвах и двух выживших.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.