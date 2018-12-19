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''Спасал Украину от фашистов'': в тюрьме на Львовщине умер известный террорист ''ЛНР''

2.2тЧитать материал на украинском

Россиянин Валерий Иванов, который воевал в рядах террористов "ЛНР", скончался в тюрьме города Дрогобыч Львовской области. Там он отбывал срок за вооруженную агрессию против Украины.

О смерти террориста сообщила представитель "ЛНР" в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы в Минске Ольга Кобцева, сообщает Lenta.ru.

По ее словам, за несколько дней до смерти Иванов якобы был избит охранниками колонии Дрогобыча. В декабре 2017 года российского оккупанта планировали обменять на украинских военнослужащих в рамках Минских соглашений, однако в последний момент его фамилия исчезла из списка.

Валерий Иванов

Валерий Иванов

Скриншот видео

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Как сообщает ТАСС, представитель российского посольства в Киеве подтвердил информацию о смерти Иванова.

"Нам известно и гибели гражданина России Валерия Иванова в колонии Дрогобыча. Этот трагический случай находится на контроле генерального консульства Российской Федерации во Львове", — сказал он. По словам дипломата, детали и причины гибели россиянина неизвестны, ведется следствие.

Валерий Иванов на допросе после задержания

Валерий Иванов на допросе после задержания

Как сообщал OBOZREVATEL, Иванов, воевавший на стороне террористов "ЛНР", заявлял, что приехал в Украину "защищать свой дом" и помогать боевикам в "борьбе с фашистами". Ранее он воевал в Чечне в составе десантно-штурмовой бригады. Среди задач на территории страны наемнику поставили зачистку территории.

Также известно, что покойный террорист писал заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на украинских политзаключенных. Однако его обращение так и осталось без ответа.

Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Какая трагедия , умерла блохастая собака )
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Семенов Александр, он был кацапским наемником, поэтому "мирова спильнота" не просто молчит, она выражает глубокую озабоченность, а вот молчит кацапский фюрер путлер, ибо в это время он ест бутерброд с икрою... вот тут уматовое фото валэры... https://www.unian.net/war/10383189-voevavshiy-na-donbasse-rossiyskiy-naemnik-umer-v-ukrainskoy-tyurme-foto.html "за вару, сцаря и атечества"...а сцарю и атечеству тупо насрать на валЭру....
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Семенов Александр
Семенов Александр
Мирова спильнота молчит... ну хуля, он же не был "рэжысэром". Гореть вам суки в АДУ за замученных вами людьми
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