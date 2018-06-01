Состояние тяжелое: появились тревожные новости о здоровье объявившего голодовку Балуха

Здоровье украинского активиста и политзаключенного Владимира Балуха, объявившего 19 марта бессрочную голодовку в Симферопольском СИЗО, находится в тяжелом состоянии.

Об этом "Крым. Реалии" рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент.

"Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил", – сообщил Климент.

Он также добавил, что во время судебного заседания 31 мая Балух постоянно пил воду.

По словам адвоката Балуха Дмитрия Динзе, в так называемом "Раздольненском районном суде", подконтрольном Кремлю, 31 мая сторона обвинения закончила предоставлять доказательства по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Новое дело против Балуха возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Крыму издеваются над осужденным украинцем Владимиром Балухом.