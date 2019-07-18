Соратники Зеленского вернули России бюджетные деньги: в сети всплыл документ

Российская медиа-компания "Грин Филмс", которой через кипрскую фирму владеют соратники президента Украины Владимира Зеленского, вернула полученные из бюджета РФ деньги на финансирование фильма "Вниз".

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы Российской Федерации.

4 апреля Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили соглашение, согласно которому договор от 25 октября 2017 года о финансировании фильма стал аннулирован.

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"Грин Филмс" вернула полученные средства от россиян платежом от 19 февраля. Речь шла о 35 миллионах рублей – по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

"Грин Филмс" вернула РФ деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, к скандальному фильму "Вниз" причастен российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и выступал на съезде прокремлевской партии "Единая Россия".

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