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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Россия выдала круглую сумму на фильм Зеленского: названы цифры

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В компании Green films, которая связана с лидером "Квартала 95" и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, нашли документы, подтверждающие ее финансирование из государственного бюджета России на 35 млн руб.

По курсу на момент получения (2017 год) эта сумма составляла более 16 миллионов 215 тысяч гривен, сообщает "Радио Свобода".

Соглашение в реестре субсидий федерального бюджета РФ также подтверждает, что Green films получила эту сумму от Министерства культуры России на производство фильма "Вниз".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Instagram Владимира Зеленского

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Россия выдала деньги на фильм Зеленского: цифры

Одну из ролей в нем должен сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и выступал на съезде прокремлевской партии "Единая Россия".

Как писал OBOZREVATEL, журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора. Однако Зеленский заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда.

Позже выяснилось, что актер получает денежные средства из РФ только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

Также вскоре Зеленский сообщил журналистам, что нашел выход из ситуации и в ближайшее время намерен выйти из компании.

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Персона
Владимир Зеленский
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Россия по факту продала Украине за 9 месяцев 2018 года (январь-сентябрь) 65 млрд 448,6 млн куб. м газа. Украина наварилась на нём, фактически используя Российские ресурсы для поддержания собственных шаровар. И в чем разница между Украиной и Зеленским?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
СМИ Украины, нашли доказы, того что тайная поезка Порошенко на Мальдивы, тоже была организована и проплачена "генеральным" разведывателным управлением Генерального штаба РФ , целью дискредитации честного имени Петра Олэксиёвыча ., На мальдивах Петр только и делал, что молился за украйинцив , Даже пожертвовал местному приходу украйиськой церквы полмиллиона долларов !
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Мелешко Cергей
Мелешко Cергей
Ну конечно это Порошенко запачкан бизнесом в параше,а Я Зеленский--белый и пушистый!
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