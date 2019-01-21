Россия выдала круглую сумму на фильм Зеленского: названы цифры

В компании Green films, которая связана с лидером "Квартала 95" и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, нашли документы, подтверждающие ее финансирование из государственного бюджета России на 35 млн руб.

По курсу на момент получения (2017 год) эта сумма составляла более 16 миллионов 215 тысяч гривен, сообщает "Радио Свобода".

Соглашение в реестре субсидий федерального бюджета РФ также подтверждает, что Green films получила эту сумму от Министерства культуры России на производство фильма "Вниз".

Владимир Зеленский Instagram Владимира Зеленского

Одну из ролей в нем должен сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России и выступал на съезде прокремлевской партии "Единая Россия".

Как писал OBOZREVATEL, журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора. Однако Зеленский заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда.

Позже выяснилось, что актер получает денежные средства из РФ только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

Также вскоре Зеленский сообщил журналистам, что нашел выход из ситуации и в ближайшее время намерен выйти из компании.

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