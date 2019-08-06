Соловьев размечтался о вхождении ВСУ в состав армии России

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пафосно заявил о том, что если бы Россия воевала на территории Украины, то якобы уже давно подчинила бы себе ВСУ.

Кроме того, он пригрозил, что в случае реализации такого сценария, украинские защитники будут обязаны выполнять приказы оккупантов. Нетрезвыми фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Когда мы воюем, как в Сирии, – там понятно. А у вас? Если бы мы у вас воевали, вы бы уже служили в наших войсках и радостно выполняли все боевые задачи. Украинские части были бы. И было бы все хорошо, и украинская армия опять была бы мощной и прекрасной", – язвительно высказался пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Он нагло добавил, что по-другому "освободить" страну уже не представляется возможным.

Также Соловьев грозил Украине введением на Донбасс российских "миротворцев", после чего ВСУ якобы даже не осмелятся ни на какие действия в зоне вооруженного конфликта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!