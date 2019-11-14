"Не думал, что покажем зубы": Соколова указала на главный провал Путина в Украине

Президент России Владимир Путин не оставляет надежд возродить СССР, однако он не ожидал, что в Украине ему дадут отпор и не позволят захватить все южные и восточные области.

Об этом во время онлайн-встречи с фанами заявила украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Почему с Украиной так все сейчас происходит? Мы показали ему зубы. Я уверена, что в команде Путина, в его стратегиях не было плана, что территория Украины, которая могла быть аннексирована, не будет аннексирована (я о Днепре, Запорожье, Херсоне, Одессе). Он думал, что они легким взмахом автоматов Калашникова и танками всю эту территорию себе заберут. И будет у них такая замечательная часть вместе с Крымом, благодаря которой Путин считает, что он войдет в историю", – сказала телеведущая.

Однако, подчеркнула она, план пошел совсем по другому сценарию, и теперь Путину придется удерживать свои ошибки, которыми являются террористические "Л/ДНР".

"Л/ДНР" – это ошибка Путина. Поверьте, он это понимает, как никто. И то, что сейчас он пытается каким-то образом договориться о чем-то с Зеленским, – это оттягивание времени и создания картинки. Развалить страну изнутри – это основная задача Путина. И сделать так, чтобы Украина была в составе Российской Федерации. Ну, а дальше уже дело за малым – остальные страны", – резюмировала Соколова, отметив, что следующей мишенью Путина после Украины может стать Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в своем шоу Соколова жестко прошлась по Путину и затроллила его из-за "нормандского формата". Она унизила его в сатирической зарисовке, предложив свой сценарий переговоров.

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