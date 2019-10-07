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7 октября • обновлено в 18:43
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Собираются заочно арестовать: Павел Фукс объявлен в розыск

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Одиозного бизнесмена Павла Фукса, который известнен многочисленными аферами в Украине, объявили в розыск по делу о мошенничестве компании MosCityGroup.

Об этом со ссылкой на источники в суде Москвы (Россия)сообщает ТАСС. Следствие попросило заочно арестовать Фукса.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", – рассказал представитель суда.

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Павел Фукс объявлен в розыск

Павел Фукс объявлен в розыск

Украинская правда

Пресс-служба не уточнила, в связи с каким делом Фуксу предъявлено обвинение. Как стало известно, MosCityGroup была застройщиком жилого комплекса Sky House площадью почти 145 000 кв. м на Мытной улице в Москве. Строить дома начинала компания "Олтэр", созданная братом бизнесмена Романом Фуксом, которого объявили в розыск 5 октября.

В конце 2018 против застройщика открыли уголовное производство о мошенничестве: следствие выдвинуло версию, что компания не по назначению использовала средства дольщиков. Дом был построен, однако его так и не ввели в эксплуатацию.

Павел Фукс объявлен в розыск по делу компании MosCityGroup

Павел Фукс объявлен в розыск по делу компании MosCityGroup

cian.ru

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Персона
Павел Фукс
Место
Россия
Тег
Новости России
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