Собираются заочно арестовать: Павел Фукс объявлен в розыск

Одиозного бизнесмена Павла Фукса, который известнен многочисленными аферами в Украине, объявили в розыск по делу о мошенничестве компании MosCityGroup.
Об этом со ссылкой на источники в суде Москвы (Россия)сообщает ТАСС. Следствие попросило заочно арестовать Фукса.
"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", – рассказал представитель суда.
Павел Фукс объявлен в розыск
Украинская правда
Пресс-служба не уточнила, в связи с каким делом Фуксу предъявлено обвинение. Как стало известно, MosCityGroup была застройщиком жилого комплекса Sky House площадью почти 145 000 кв. м на Мытной улице в Москве. Строить дома начинала компания "Олтэр", созданная братом бизнесмена Романом Фуксом, которого объявили в розыск 5 октября.
В конце 2018 против застройщика открыли уголовное производство о мошенничестве: следствие выдвинуло версию, что компания не по назначению использовала средства дольщиков. Дом был построен, однако его так и не ввели в эксплуатацию.
Павел Фукс объявлен в розыск по делу компании MosCityGroup
cian.ru
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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