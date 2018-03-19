Собчак встретилась с Путиным и потребовала освободить Сенцова

Российский политик Ксения Собчак встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным и передала ему список политических заключенных, которых потребовала освободить.

Среди 16-ти человек в списке указаны, в частности, фамилии украинского кинорежиссёра Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, пишет в своем Facebook журналистка Марина Литвинович.

"Главный смысл встречи был в том, чтобы передать ему (главе РФ. - Ред.) список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование). Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть", - отметила она.

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Литвинович опубликовала список Собчак:

1. Борисов Дмитрий Валерьевич

2. Зимовец Станислав Сергеевич

3. Кольченко Александр Александрович

4. Лапыгин Владимир Иванович

5. Мохнаткин Сергей Евгеньевич

6. Навальный Олег Анатольевич

7. Парпулов Петр Иванович

8. Парфенов Валерий Николаевич

9. Пичугин Алексей Владимирович

10. Политиков Алексей Владимирович

11. Резников Сергей Петрович

12. Сенцов Олег Геннадьевич

13. Соколов Александр Александрович

14. Тюменцев Вадим Викторович

15. Староверов Юрий Викторович

16. Шпаков Александр Юрьевич

Фото: "Радио Свобода"

Как отметил на своей странице журналист Айдер Муждабаев, в списке Собчак нет крымских татар.

"Собчак передала крестному отцу список политзаключённых, которых типа нужно освободить. Естественно, в нем нет крымских татар. Как будто они не сидят в российских тюрьмах, на территории РФ и в оккупированном Крыму, как будто их просто не существует (на самом деле — это 60% украинских политузников на сегодня в русских застенках)", - рассказал он.

По словам Муждабаева, крымские татары в расовом рейтинге наций российских политиков — "чёрные".

"И она, и Навальный, и практически все они прежде всего — крымнашисты, русские шовинисты, такие либеральные наци-лайт. Я ничуть не удивляюсь, просто констатирую факт. Никакой поддержки, никакого доверия им, никаких надежд на них в борьбе с рейхом с нашей стороны в принципе быть не может", - убежден журналист.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.

При этом крымчанину Сенцову, несмотря на его протесты, принудительно навязали гражданство РФ. Сейчас Кремль отказывается выдавать Украине Сенцова, мотивируя это "отсутствием договора о двойном гражданстве".

Александр Кольченко - крымский активист осужденный на 10 лет лишения свободы по обвинению в террористической деятельности на территории аннексированного Россией Крыма.