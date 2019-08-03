Смыло машины и разворотило улицы: Одессу накрыл сильнейший шторм

В Одессе в субботу, 3 августа, прошел сильнейший ливень, затопив практически весь город.

Поток воды на улицах был такой силы, что смог снести десяток пипаркованных автомобилей и разворотить ливневой коллектор на Карантинном спуске, пишет "Думская" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Кроме того, сложные погодные условия помешали самолету авиакомпании "Австрийские авиалинии" совершить посадку в городском аэропорту.

"Эмбрайер-195" из Вены из-за плохой видимости не смог сесть, вынуждено уйдя на второй круг.

Последствия шторма в Одессе Думская

В городском районе Пересыпь из-за воды остановилось движение трамваев. Движение авто было затруднено на всех улицах Одессы.

На улице Таможенная площадь, к примеру, застрял пассажирский автобус Очаков-Одесса.

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Последствия шторма в Одессе Думская

Как писал OBOZREVATEL, немного ранее, 30 июля, в Одессе также разгулялась непогода – по городу пронеслись проливной дождь с градом и песчаная буря.

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