СМИ назвали имя "криминального авторитета", расстрелянного в Mercedes на Полтавщине. Фото 18+

Расстрелянным в автомобиле Mercedes под Пирятином Полтавской области является Александр Мазур. Он известен в преступном мире.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Новина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также опубликованы новые фото с места происшествия (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

Мужчину убили возле Пирятина на трассе Киев-Харьков

"По нашим источникам в правоохранительных органах, убитым мужчиной в автомобиле на трассе Киев-Харьков является лицо, широко известное в преступном мире. Речь идет об Александре Мазуре", – сказано в сообщении.

Убитым якобы является Александр Мазур

На сайте Национальной полиции Полтавской области уточняется, что убитым является житель Донецкой области 1985 года рождения, однако фамилия его не называется.

Мужчину убили возле Пирятина на трассе Киев-Харьков

Мужчину убили возле Пирятина на трассе Киев-Харьков

Мужчину расстреляли в "Мерседесе"

Мужчину расстреляли в "Мерседесе"

Telegram "Новина"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области вблизи города Пирятин на трассе "Киев-Харьков" был обнаружен автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.

По словам заместителя начальника отдела коммуникации полиции Полтавской области Романа Гришина, предварительно, личность погибшего установлена.