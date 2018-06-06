"Смертельный список": Луценко рассказал, как СБУ узнала о мишенях Кремля

Служба безопасности получила список 47 потенциальных жертв заказных убийств от людей из окружения Бориса Германа, который был арестован по подозрению в организации убийства Аркадия Бабченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью радио "Новое время".

"Большинство этих людей – это журналисты Украины, а также журналисты, которые выехали из России", – сказал он.

По словам главы ГПУ, за убийство некоторых людей из этого списка предлагали по три миллиона. При этом валюту генпрокурор не уточнил.

Говоря о том, как силовики получили список потенциальных жертв, Луценко сообщил, что сначала СБУ получила информацию о планах Германа на поставку очередной партии оружия из зоны конфликта на Донбассе. Организатор сделал предложение совершить заказное убийство, а представители спецслужбы вышли на контакт с человеком, который согласился совершить преступление.

Стать киллером должен был волонтер Алексей Цимбалюк, сотрудничающий с силовиками. В это время в СБУ уже было заведено дело о подготовке к совершению заказного убийства.

Через некоторое время организатор потребовал убить одесского активиста, а еще через неделю — бывшего офицера спецслужб России. Организатор также рассказал "киллеру" о существовании списка из 30 человек, которых необходимо убить.

По словам Луценко, организатора преступления смогли задержать только после передачи"киллеру" второй части оплаты. При этом имитация убийства разрешена ст. 271 УПК.

"Это означало бы, что мы спасем Бабченко и неизвестно на какое время и оборвем ниточку к неизвестному тогда в деталях заказчику. И не получим список еще 30 человек, которые находится в смертельном списке", - отметил он.

Поэтому в СБУ приняли решение пойти на этот шаг.

После "убийства" организатор по телефону сообщил "киллеру", что срочно улетает из Украины, а деньги ему вернут позже.

"Стало понятно, что цепочка может быть прервана, поэтому СБУ совершенно правильно задержала Германа на улице", – сказал Луценко.

При этом он добавил, что о спецоперации знал десяток человек и очень сложно было сохранить тайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

31 мая в Шевченковском райсуде Киева назвали имя заказчика покушения на Бабченко, а вскоре арестовали его на 2 месяца без права внесения залога.

Позже стало известно о списке из 47 человек, на которых также готовились покушения.