Смертельный инцидент со Стерненко: активиста удивил поступок врачей

Пострадавшего экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, на которого напали с ножом 24 мая, неожиданно выгнали из городской больницы №1, несмотря на плохое самочувствие.

Как сообщил активист на своей странице в Facebook, это произошло вечером 26 мая. Больница без предупреждения перестала оказывать ему медпомощь, сославшись на выписку, датированную 25 мая.

О существовании данного документа активист узнал от дежурного врача, который отказался принять заявление Стерненко на имя главного врача больницы с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию.

"Я остался лежать в фойе на скамейке. Но поскольку мне с каждой минутой становилось хуже, мои друзья не дали мне уйти домой, а вызвали скорую. Она доставила меня из Одессы в одну из больниц Киева", - рассказал он.

После обследования столичные врачи сообщили, что у Стерненко серьезная проблема с нервом руки, поэтому сейчас его готовят к еще одной операции.

Напомним, в результате нападения на Стерненко активист убил одного из нападавших, заявив, что применил самооборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на Стерненко, который ожидает, что его "закроют" в СИЗО.