Пьяные водители устроили смертельное "сафари" на дорогах Украины. Подробности резонансных ДТП

В Украине пьяные водители за шесть месяцев 202о-го уже убили 50 человек.

Водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за шесть месяцев 2020 года уже совершили более двух тысяч ДТП на дорогах Украины. Самое страшное, когда жертвами пьяных убийц становятся ни в чем неповинные дети.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Страшные цифры

По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января по 30 июня 2020 года произошло 72 394 ДТП, в которых погибли 1 482 человека.

Причем 2 110 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях уже погибли 50 человек, а 676 были травмированы.

В первом полугодии 2020 г. в Украине по вине нетрезвых водителей произошло более двух тысяч ДТП

В июле жертвами стали несколько детей, а выжившим предстоит длительное лечение.

Семь раз ловили пьяным за рулем, а потом убил семью

Одна из таких трагедий, которая потрясла всю Украину, произошла 12 июля в Голосеевском районе Киева.

В результате страшной аварии погибли четыре человека: супруги Надежда и Алексей Цуркановы, их трехлетняя дочка Владочка и 10-летний сын Володя. Выжил только 14-летний Святослав, он до сих пор находится в больнице.

В результате ДТП на Старообуховской трассе в Киеве погибли муж с женой и двумя детьми

Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как неофициально говорили журналистам OBOZREVATEL правоохранители, для него это лучший вариант – люди готовы были разорвать на части. И это вполне объяснимо.

Дело в том, что Желепа признался – накануне ДТП он принимал наркотики, а непосредственно перед тем, как сесть за руль чужого автомобиля, пил водку. Более того, убийца семьи Цуркановых ранее семь раз (!) привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение. И даже отсидел один раз тоже после смертельного ДТП, в котором погибла молодая женщина. Что, как видим, не помешало ему в этот раз убить целую семью с маленькими детьми.

Невероятно, но факт: Желепа сам является отцом трех девочек, правда, по словам соседей, их жизнь он уже успел превратить в ад.

Антон Желепа во время избрания меры пресечения после ДТП на Столичном шоссе в Киеве

Теперь Желепе грозит всего лишь от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Под ударом – дети

Из-за водителя, который позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, 8 июля в Тернопольской области пострадал и восьмилетний Юра.

Мальчик вместе с еще одним ребенком гуляли на улице. Девочка успела отскочить, когда заметила приближение мчащегося автомобиля, Юра – нет. Ребенок получил тяжелые травмы (ЗЧМТ, переломы ног и костей таза, ушибы внутренних органов), был прооперирован, но впереди еще длительное и дорогостоящее лечение.

По информации правоохранителей, водитель был пьян – "Дpагеp" показал 2,26 пpомилле алкоголя.

Восьмилетнему Юре после ДТП предстоит длительное лечение

Еще одно "пьяное" ДТП произошло 17 июля в Хмельницкой области.

Как рассказали полицейские, 33-летний местный житель, управляя автомобилем Seat Ibiza, допустил наезд на 14-летнюю школьницу. Девочка шла по обочине дороги в попутном направлении.

Правоохранители с помощью "Драгера" проверили водителя на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,78 промилле, что в 9 раз (!) превышает допустимую норму.

В Хмельницкой области пьяный водитель Seat Ibiza сбил 14-летнюю девочку

Продолжать можно бесконечно – по вине пьяных водителей в Украине каждый день происходят ДТП с пострадавшими. Важно осознать: пьяный за рулем - потенциальный убийца, и важно сделать все, чтобы переломить ситуацию. А пока она ужасает.

Пьяные водители избегают ответственности

Еще один повод для тревоги – то, что из-за несовершенства нашего законодательства тысячи водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, избежали наказания.

Соответствующую статистику на своей странице в Facebook привел спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Он указал, что за 2019 год патрульная полиция оформила 119 тысяч (!) админпротоколов по ст.130 КУоАП. Из них:

1457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение из-за передачи судами дела в трудовые коллективы и общественные организации;

633 дела были закрыты судами в связи с так называемой малозначительностью;

13 662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушениях (сейчас срок рассмотрения – 3 месяца).

Шевченко считает, что законопроект № 2695, принятый ВР в первом чтении по инициативе МВД, "в случае сохранения этих норм во время второго чтения, закроет эти три позорные дыры законодательства". Пока же остается надеяться на чудо.