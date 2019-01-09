Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: суд вынес решение по водительнице-''мажорке''

Наталью Саенко, владелицу ресторанного бизнеса, которая за рулем внедорожника в центре Полтавы сбила 15-летнего школьника Артема Левченко, отправили под круглосуточный домашний арест.
Такое решение принял Октябрьский районный суд Полтавы, передает ТСН.
Согласно постановлению суда, Саенко будет находиться под арестом в течение двух месяцев — до 9 марта.
Погибший подросток и авто Саенко на стоянке
Наталья Саенко
Facebook Natalya Saenko
Наталья Саенко
Соцсети
Наталья Саенко
Соцсети
Напомним, в ноябре прошлого года подростка на большой скорости сбил внедорожник Mercedes на пешеходном переходе.
Очевидцы рассказали, что пока медики оказывали мальчику первую помощь, женщина-водитель вместе с мужчиной, который приехал на место аварии, скручивали номерные знаки и удаляли видео с регистратора.
В результате Левченко получил перелом основания черепа и был доставлен в больницу, где делали все возможное, чтобы его спасти. Однако полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью.
7 января парень скончался в больнице.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 января в Николаевской области в лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек. В одном из авто находилась семья, выжить удалось лишь 8-летней девочке.