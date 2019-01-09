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Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: суд вынес решение по водительнице-''мажорке''

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Наталью Саенко, владелицу ресторанного бизнеса, которая за рулем внедорожника в центре Полтавы сбила 15-летнего школьника Артема Левченко, отправили под круглосуточный домашний арест.

Такое решение принял Октябрьский районный суд Полтавы, передает ТСН.

Согласно постановлению суда, Саенко будет находиться под арестом в течение двух месяцев — до 9 марта.

Погибший подросток и авто Саенко на стоянке

Погибший подросток и авто Саенко на стоянке

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Наталья Саенко

Наталья Саенко

Facebook Natalya Saenko

Наталья Саенко

Наталья Саенко

Соцсети

Наталья Саенко

Наталья Саенко

Соцсети

Напомним, в ноябре прошлого года подростка на большой скорости сбил внедорожник Mercedes на пешеходном переходе.

Очевидцы рассказали, что пока медики оказывали мальчику первую помощь, женщина-водитель вместе с мужчиной, который приехал на место аварии, скручивали номерные знаки и удаляли видео с регистратора.

В результате Левченко получил перелом основания черепа и был доставлен в больницу, где делали все возможное, чтобы его спасти. Однако полученные в ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью.

7 января парень скончался в больнице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 января в Николаевской области в лобовом столкновении двух легковушек погибли восемь человек. В одном из авто находилась семья, выжить удалось лишь 8-летней девочке.

Место
УкраинаПолтава
Теги
ДТПсуд
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А два месяца после аварии эта сука что делала? И домашний арест для убийцы - шанс для отца ребенка или там дедушки восстановить справедливость!
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