Убил двух женщин: появилось видео ДТП с пьяным чиновником на Закарпатье

В сети появилось видео момента ДТП, в котором бывший глава Печеринской райгосадминистрации Закарпатской области Виктор Олефир сбил насмерть двух женщин.

На записи, которую обнародовал закарпатский журналист Виталий Глагола, видно сразу несколько ДТП, которые совершил экс-глава РГА. Сначала идут кадры смертельного ДТП, когда Jeep чиновника на большой скорости врезался в бордюр справа, после чего его отбросило на тротуар на противоположной стороне, где шли женщины, передает Mukachevo.net.

Затем на записи видно, как Олефир совершил еще одно ДТП за минуту до того, как задавил женщин: его внедорожник подрезал ВАЗ. По видео непонятно, было ли столкновение.

Затем видно, как с перекрестка сначала выезжает он, а за ним — "шестерка". Во время движения по дороге он, то останавливается, то снова едет вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля глава Печеринской РГА Виктор Олефир сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте, а вторая умерла в больнице 16 июля. Чиновник был пьян.

Ужгородский горрайонный суд арестовал Олефира до 11 сентября.