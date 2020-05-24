Смерть нардепа Давыденко: СМИ узнали детали дня трагедии

В день гибели народного депутата от группы "Довіра" Валерия Давыденко в его офис приезжал его парламентский коллега и бизнес-партнер Борис Приходько.

Как пишет "Страна" со ссылкой на свои источники в полиции, именно Приходько вызвал уборщицу, которая обнаружила труп Давыденко.

Валерий Давыденко (слева) и Борис Приходько (справа) в Раде

По словам источника, вчера Давыденко приехал в офис днем, несмотря на выходной день. Однако это не вызвало ни у кого подозрений, так как нардеп работал не только в будние дни.

Уже ближе к вечеру к нему на встречу приехал его давний соратник и нардеп из той же группы "Довіра" Приходько. Однако офис оказался закрытым, а сам Давыденко на звонки не отвечал.

Приходько якобы заподозрил неладное и попросил вызвать уборщицу, у которой был ключ от офиса. Та, приехав на место работы, обнаружила Давыденко мертвым.

Криминалисты взяли смывы с ладоней погибшего, чтобы установить, был ли пистолет ему подброшен, либо он застрелился сам.

Пока правоохранители рассматривают версию о самоубийстве Давыденко как приоритетную.

Борис Приходько был избран в Раду по мажоритарному округу №210 в Черниговской области (сам Давыденко прошел по 208-му округу).

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