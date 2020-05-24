Смерть нардепа Давыденко: СМИ узнали детали дня трагедии

В день гибели народного депутата от группы "Довіра" Валерия Давыденко в его офис приезжал его парламентский коллега и бизнес-партнер Борис Приходько.
Как пишет "Страна" со ссылкой на свои источники в полиции, именно Приходько вызвал уборщицу, которая обнаружила труп Давыденко.
Валерий Давыденко (слева) и Борис Приходько (справа) в Раде
По словам источника, вчера Давыденко приехал в офис днем, несмотря на выходной день. Однако это не вызвало ни у кого подозрений, так как нардеп работал не только в будние дни.
Уже ближе к вечеру к нему на встречу приехал его давний соратник и нардеп из той же группы "Довіра" Приходько. Однако офис оказался закрытым, а сам Давыденко на звонки не отвечал.
Приходько якобы заподозрил неладное и попросил вызвать уборщицу, у которой был ключ от офиса. Та, приехав на место работы, обнаружила Давыденко мертвым.
Криминалисты взяли смывы с ладоней погибшего, чтобы установить, был ли пистолет ему подброшен, либо он застрелился сам.
Пока правоохранители рассматривают версию о самоубийстве Давыденко как приоритетную.
Борис Приходько был избран в Раду по мажоритарному округу №210 в Черниговской области (сам Давыденко прошел по 208-му округу).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Доверие" Валерий Давыденко.
Тело было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов выразил мнение, что его коллегу убили, поэтому версия о суициде не имеет под собой оснований.
Известно, что в прошлом Давыденко был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.
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